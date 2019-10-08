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Sınır hattına operasyon sevkiyatı

Sınır hattına operasyon sevkiyatı

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor. Zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

İHA

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