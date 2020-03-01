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Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı

Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

Yoğun bir şekilde devam eden sevkiyat bugün de devam etti. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Kırıkhan’dan geçerek Suriye’deki sınır birliklerine doğru ilerledi. Sevkiyata ait araçlar, ilçe jandarma komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.


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