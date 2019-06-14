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14 Haziran 2019 Cuma 12:10 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 12:13

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. 

AA

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