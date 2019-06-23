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  3. Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı! Hedefler vuruldu

Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı! Hedefler vuruldu

Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı! Hedefler vuruldu

Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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