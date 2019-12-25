Sinan Aygün: Savcıya belge sunacağım

OSMAN NURİ CERİT

Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlenen Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi olan Aygün, Ankara Adalet Sarayı’na gelerek soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısına bildiklerini anlattı. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygün, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini, basın toplantısı ve televizyonlarda dile getirdiği iddiaları savcıya anlattığını söyledi. Savcının kendisinden bazı belgeler talep ettiğini, bunları dosya halinde sunacağını ifade eden Aygün, “Televizyonda sunduğumuz belgeleri avukatlarımız hazırlayacak, yarın öbür gün sunacağız” dedi. Aygün, Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de polis tarafından temin edileceğini kaydetti. Savcılığın bu ses kayıtlarını inceleyeceğini ifade eden Aygün, Mansur Yavaş, Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar’dan şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.