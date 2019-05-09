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  3. Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi silahla yaralandı

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi silahla yaralandı

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi silahla yaralandı

Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.

Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan da Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktan'ın savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

(AA)

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