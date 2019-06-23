Şile Büyükçekmece seçim sonuçları: 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Şile Büyükçekmece seçim sonuçları merak edilmeye başladı. 23 Haziran Binali Yıldırım mı önde, Ekrem İmamoğlu mu önde şimdiden araştırılıyor. İstanbul bu seçimde sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidecek. 31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye yükseldi.Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu açılan sandık oranı, Şile Büyükçekmece seçim sonuçları son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor...

ŞİLE BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Şile Büyükçekmece seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Şile Büyükçekmece 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım oy oranı seçim sonuçları açıldıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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ŞİLE NEREDE? ŞİLE HAKKINDA BİLGİLER

Şile, istanbul metropolünün gürültüsünden, trafik ve stresinden uzak güzel, şirin bir ilçesidirç. Şile, Marmara Bölgesinin kuzey doğusunda, Karadeniz kıyısından yani yeşilin içinden mavi denizlere açılan İstanbul'un kuzey penceresidir. Son nüfus sayımına göre (22 Ekim 2000) Şile ilçesinin genel nüfusu 32.923' tür. Bunun 10.571 kişisi ilçe merkezindedir. Geri kalan 22.352 kişi Ağva dahil 58 köyde yasamaktadır. 58 köyün 38 mahallesi, ilçe merkezinin de 4 mahallesi vardır. Şile ilçesi köyleri Merkez, Ağva, Yeşil vadi, Teke bucaklarına bağlıdırlar. Km2' ye 45 kişi düşer. Yunanca bir kelime olan "Şile" nin anlamı yaban çiçeğidir. Şile adını bir bitki türü olan "mercanköşk" ten alır. Tarihin, akışı içerisinde incelendiğinde Şile, MÖ 7. yy' da Miletli denizciler tarafından kurulmuş ve o günden bugüne çeşitli uygarlıklara ev jsahipliği yapmıştır. Ayrıca Şile tarihinde Lidya, Pers, Galat, Roma, Selçuk, Latin, Bizans, ve Osmanlı imparatorlukları da yer almıştır. İlk yerleşenlerin Bitinler olması nedeniyle Anadolu uygarlıkları içinde bu bölgeye Bitinya da denilmektedir.

Göz alıcı yapısı ve yüksekliği ile eski Şile evlerinin üzerinden yükselerek Şile’ nin siluetini çizen fener, Şile’nin ilk akla gelen sembolleri arasındadır.150 yaşındaki Şile Deniz Feneri, dünyanın aktif olarak görev yapan en büyük ikinci feneri, ülkemizin ise aktif en büyük feneridir.

Deniz seviyesinden 60 m yükseklikte yer alan 19 m yüksekliğindeki kulesi ile ışığını 35 mil uzağa gönderen bu devasa bina, farklı yapısı ve olağandışı özellikleri nedeniyle Şile’nin dışında da tanınır.

BÜYÜKÇEKMECE NEREDE? BÜYÜKÇEKMECE HAKKINDA BİLGİLER

M.Ö. 7. yüzyılda ilk yerleşimin başladığı Büyükçekmece'nin kurucuları Helenlerdir. M.Ö. 2. yüzyılda Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece Athyra adıyla bilinmekteydi.

Helenlerin ardından Büyük Hun İmparatoru Atilla, M.S. 447'de ordusuyla Çatalca'dan geçip Büyükçekmece'ye girmiş ve Bizans'ı vergiye bağlayarak geri dönmüştür. Avar Türkleri 616'da, Bulgarlar ise Kurum Han komutasında 813'te Çatalca üzerinden İstanbul'a kadar gelmişlerdir. 1090 yılındaysa Peçenekler Büyükçekmece'ye ulaşmışlardır.

Türkler 1357 yılında Bizans deltasına yerleşmişler ancak Çekmece bölgesi uzun bir dönem Bizans egemenliği altında yaşamaya devam etmiştir.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan Büyükçekmece bir sayfiye ve tarım beldesi, ayrıca Bizans ve Osmanlı döneminde orduların konaklama yeri olduğundan bölgede yoğun bir yerleşim olmamıştır. Osmanlı döneminde bir av ve kışlak yeri olarak kullanılan Büyükçekmece'ye özellikle 1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra çok sayıda Türk göçmen yerleşmiştir.

1876 yılında Çatalca Sancağı'na ilçe olarak bağlanan Büyükçekmece, 1926 yılında Çatalca'nın ilçe ilan edilmesiyle birlikte Çatalca'ya bağlı bir bucak yapılmıştır. 1958'de belediye ilan edilen Büyükçekmece, 1987'de Çatalca ilçesinden ayrılarak bağımsız bir ilçe haline gelmiştir.

Büyükçekmece, gerek Bizans gerekse Osmanlı döneminde orduların ve yolcuların geçiş ve konaklama noktası olmuştur. Kimisi günümüze kadar gelmiş, kimisi ise kalıntı ve izleri çoktan yok olmuş kervansaraylar, hanlar ve Mimar Sinan'ın ünlü köprüsü gibi eserler bu geçit niteliğinin önemli işaretleridir.

Evliya Çelebi, Büyükçekmece'nin 17. yüzyılda Eyüp Kadılığı'na bağlı bir nahiye olduğunu, deniz kenarında harap bir kalesi, bin kadar mamurhanesi, bağları bahçeleri bulunduğunu, kasaba topraklarının vakıf toprakları olduğunu yazar. İmaretinden, medresesinden, gelişkin çarşısından, 11 adet handan, hamamdan ve kervansarayından bahseder.

Günümüzde Büyükçekmece, geçmişinden gelen geçit veya köprü özelliğini korumakla birlikte, gelişen çehresiyle bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihin bize bıraktığı miras ve değerler Büyükçekmece Gölü kıyısında planlanmış Kültür Park içinde uyum içinde korunmaktadır.