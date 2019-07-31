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  3. Silahlar çekildi! Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı

Silahlar çekildi! Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı

Silahlar çekildi! Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde karşılaşan M.K. ile Gani Aydın (29) ve Musa Aydın (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulunan silahla, Gani Aydın (29) ve Musa Aydın'ı (31) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gani ve Musa Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Musa Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahtan çıkan mermilerden ikisi cadde üstündeki bir binanın balkonuna isabet etti. Bu sırada balkonda oturan aileler korkulu yaşadı.

(AA)

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