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  3. Silahla çocuk yaralayan şüpheli operasyonda yakalandı

Silahla çocuk yaralayan şüpheli operasyonda yakalandı

Silahla çocuk yaralayan şüpheli operasyonda yakalandı

Gaziantep'te silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli, kendisine soru soran gazetecileri de tehdit etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde silahla rastgele ateş açarak Ali D'nin (10) yaralanmasına neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin İ.A. (27) olduğunu tespit etti. Zanlıyı Gümüştekin Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, olayda kullanılan silahı ise boş arazide toprağa gömülü halde buldu.

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlı, kendisine soru soran basın mensuplarını tehdit ederek, "Siz burada beni bekleyin, 1 saat sonra geleceğim ve sizinle görüşeceğim." dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kayaönü Mahallesi'nde önceki gün otomobilin içinden silahla rastgele ateş açılması sonucu Ali D. yaralanmıştı. 

(AA)

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