  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Siirt'te terör örgütü PKK'dan EYP'li saldırı... Bölgede operasyon başlatıldı
20 Eylül 2020 Pazar 18:12 | Son Güncelleme:

Siirt'te terör örgütü PKK'dan EYP'li saldırı... Bölgede operasyon başlatıldı

Siirt'te terör örgütü PKK'dan EYP'li saldırı... Bölgede operasyon başlatıldı
AA

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenmiş el yapımı patlayıcı güvenlik korucusuna ait aracın geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bölgede operasyon başlatıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

AA'nın haberine göre, teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.

Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.

Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

<p>Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesin

MSB: 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz! 21 Eylül 2020 burç yorumları

20 Eylül altın fiyatları güncel, anlık ne kadar oldu?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.