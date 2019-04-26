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  3. Siirt'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Siirt'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Siirt'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlıların ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 34 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

(AA)

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