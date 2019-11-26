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  3. Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanca köyünün kuzeyi Akmeşe bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, iki sığınakta 480 kalaşnikof mühimmatı, 300 pil, 250 örgütsel doküman kitap, ajanda, örgütsel resim, 150 adet cd, 10 battaniye, 4 jelikan bidon, İHA'lara karşı kullanılmak üzere alüminyum battaniye, 200 metrelik 4 branda, iki mont, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

AA


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