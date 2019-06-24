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  3. Siirt'te PKK'ya yardım eden 10 kişi tutuklandı

Siirt'te PKK'ya yardım eden 10 kişi tutuklandı

Siirt'te PKK'ya yardım eden 10 kişi tutuklandı

Siirt’te terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce, 11 Haziran 2019'da Siirt Merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütü adına yardım yataklık ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunmak suçundan 33 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siirt merkezinde haklarında işlem yapılan ve adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli şahıs tutuklandı. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

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