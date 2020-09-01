01 Eylül 2020 Salı 17:05 | Son Güncelleme:
Jandarma özel operasyon taburu, jandarma ve polis özel harekat ekipleri, komandolar ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu sığınık kullanılamaz hale getirildi.
Siirt'te PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.
DHA'da yer alan habere göre; İl Jandarma Komutanlığı'nca 30 Ağustos günü, Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-40' operasyonu düzenlendi.
Jandarma özel operasyon taburu, jandarma ve polis özel harekat ekipleri, komandolar ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu sığınık kullanılamaz hale getirildi.