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  3. Siirt'te PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Siirt'te 21 Haziran'da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzakladığı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına patlayıcı tuzakladığı tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21 Haziran'da Pervari ilçesinin Herekol Dağı kırsalında hava destekli düzenlenen "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristlerin önceden, Çemikare Yaylası Belmareş Gölü güzergahındaki yola el yapımı patlayıcı tuzaklayarak saldırı planladığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

"Bina" adlı mayın arama köpeğinin de katılımıyla söz konusu bölgede yapılan aramada, güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu. El yapımı patlayıcı, bölgeye gönderilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 21 Haziran'da Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirilmiş, operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

(AA)

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