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Siirt'te mayına basan 1 askerimiz şehit oldu

Siirt'te mayına basan 1 askerimiz şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, araziye daha önce tuzaklandığı değerlendirilen mayına basan 1 askerimiz, şehit oldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyünde konuşlu olarak bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca 4 Mayıs 2020 günü Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 kahraman askerimiz, eski olduğu değerlendirilen bir mayına basmak suretiyle ayaklarından yaralanmıştır. Yaralı personel, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevki sağlanarak, tedavisi sırasında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(DHA)


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