Siirt'te düzenlenen PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım edenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt merkez ve Eruh ilçelerinde, kimlikleri belirlenen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(DHA)