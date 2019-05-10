Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0419
  • 6,797
  • 249.883
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Siirt'te düzenlenen PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Siirt'te düzenlenen PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Siirt'te düzenlenen PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

SİİRT merkez ve Eruh ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım edenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt merkez ve Eruh ilçelerinde, kimlikleri belirlenen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve do

Meteoroloji Uyardı... O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK’ya ağır tokat! Tunceli'de öldürülen teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

Gergedan ve koyunun 6 yıllık dostluğu