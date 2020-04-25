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  3. Siirt'te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

Siirt'te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

Siirt'te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’te 6 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi. Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.


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