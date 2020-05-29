29 Mayıs 2020 Cuma 20:08 | Son Güncelleme:
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
(AA)