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  3. Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29 Mayıs 2020 Cuma 20:08 | Son Güncelleme:

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

(AA)


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