Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7662
  • 7,5814
  • 370.803
  • 109451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı
04 Haziran 2020 Perşembe 11:43 | Son Güncelleme:

Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı

Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı 2 köy ve kent merkezinde bir bina korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eruh ilçesine bağlı 2 köy kent merkezinde bir bina korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesi Çelik Apartmanı ile Eruh ilçesine bağlı Bağgöze ve Kemerli köylerine giriş çıkışlar yasaklandı. Köy ve kent merkezindeki bir binada 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Cami hoparlörlerinden yapılan çirkin provokosyonda flaş gelişme
Başkan Ağaoğlu'ndan Avrupa müjdesi
Çağla Tuğaltay cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık katilin peşinde...
Ülke yangın yeri: İç savaşa gidiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Küçük pikler olabilir
Trablus Havalimanı Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı

Trablus Havalimanı Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunu

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi

Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi