Sığınmacıların gözü ‘tele zirve'de

OSMAN NURİ CERİT



Edirne’deki sığınmacıların Avrupa’ya geçmek için verdiği mücadele 19. gününe girdi. 10 binden fazla mülteci, Yunan sınırındaki tampon bölge bekleyişini sürdürüyor. Yunanistan’ın kapıyı açmasını isteyen sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün yapacağı 3’lü zirveye odaklandı.

Sığınmacılar, yağmurda ıslanan eşyalarını kurutmaya çalıştı.

TUTULMAYAN SÖZLER!



Liderler, Yunanistan sınırındaki insanlık dramını ele alacak. Başkan Erdoğan, AB’nin daha önce verdiği sözleri yerine getirmediğini hatırlatarak, göçmenler konusunda Türkiye’nin tek başına üzerine düşen görevlerini yerine getirdiğini vurgulayacak.

KORONAYA KARŞI ORTAK TEDBİRLER DE GÖRÜŞÜLECEK



İstanbul’da yapılması planlanan zirve, yeni tip korona virüsü nedeniyle telekonferans ile gerçekleşecek. Bugün öğleden sonra yapılması planlanan zirve, korona salgını sonrasında bir ilk. Zirvenin öncelikli konusu da koronavirüs olacak. Hızla yayılan salgın için ortak önlemler ve ortak eylem planları liderler tarafından masaya yatırılacak. Suriyeliler için oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunun da görüşülmesi bekleniyor.