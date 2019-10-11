'Sıfır Atık'la yılda 20 milyar TL tasarruf
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Esenler Belediyesi tarafından Davutpaşa Kampusu’nda düzenlenen ‘İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi’nin açılışına katıldı.
Konuşmasında 2017’de başlatılan çalışmalar kapsamında devreye giren ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne 22 bin 913 kurum ve kuruluşun entegre olduğunu belirten Erdoğan, ücretli hale getirilen plastik poşet tüketiminin de % 78 azaldığını söyledi. Emine Erdoğan, 2021’de hayata geçirilerecek depozito uygulamasıyla geri dönüşüm- ün hız kazanacağını ifade etti.
100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık Projesi’yle yıllık 20 milyar TL tasarruf, 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız” dedi. 6 ay önce ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ni başlattıklarını da söyleyen Kurum, denizlerden bugüne kadar 163 bin metreküp çöp toplandığını dile getirdi.
Emine Erdoğan, dönüştürülen ürünleri yakından inceledi.