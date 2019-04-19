Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Siber Güvenlik Araştırmacısı Berge: Mavi Balinaya çalışan Türk yöneticiler var

Siber Güvenlik Araştırmacısı Berge: Mavi Balinaya çalışan Türk yöneticiler var

Siber Güvenlik Araştırmacısı Berge: Mavi Balinaya çalışan Türk yöneticiler var

Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge, Mavi Balina’nın yayıldığı Rusya’nın sosyal ağı olan ‘vk.com’un ülkemizde geçici bir süreliğine erişime kapatılması gerektiğini belirtti.

x

Berge, “Mavi Balina’nın kurucusu 2013’de bir grup oluşturuyor ve ‘F57’ diye isimlendiriyor. Daha sonra bu grubun sayısı  F40, F57 gibi isimlerle 8’e kadar ulaşıyor. Ardından kurucu Philipp Budeikin, ‘Bazı insanların yaşamaması gerektiğine inanıyorum’ diyor. Bunun başında da kız çocukları geliyor” dedi. Oyun yöneticileri arasında Türklerin de olduğunu savunan Berge, “Budeikin, D28 adlı bir projeden bahsediyor. Burada 28 mürit tespit ettik. Mavi Balina moderatörleri ve oyun kurucusu tarafından yetiştirilen 28 mürit sürekli olarak eğitmen yetiştiriyor. Müritlerin 2’si tutuklu. Kalan 26’sının dünya genelinde kaç tane eğitmen yetiştirdiğini bilmiyoruz. Ülkemizde de bu oyuna kendisini kaptıran yöneticiler var. Bu konu hakkında da çalışıyoruz” dedi.

(Star)

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Türk halk müziğinin güçlü sesi Şükriye Tutkun: Beni öldü sanıyorlar
Şarkıcı Göksel'den yıllar sonra gelen itiraf!
Şükran Ovalıdan eleştirilere cevap geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı
Boşanma protokolü kriz çıkardı
Sağlıklı uyuyabilmek için temizlik önceliklidir.<br><br> Peki yatak odasını temizlerken nelere dikka

Yatak odası temizliği nasıl olmalı?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'daki define kazısında acı haber geldi

Yerin 850 metre altında kurtarma tatbikatı