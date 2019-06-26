Hangi eleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir?
Hangi eleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi eleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 26 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Hangi eleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi eleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Hamlet - Hamnet
B: Romeo - Pomeo
C: Horatio - Boratio
D: Macbeth - Mocbeth
Doğru Cevap: A şıkkı Hamlet - Hamnet