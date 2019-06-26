Hangi eleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi eleştirmede Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterle yazarın gerçek hayattaki tek oğlunun ismi verilmiştir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Hamlet - Hamnet

B: Romeo - Pomeo

C: Horatio - Boratio

D: Macbeth - Mocbeth

Doğru Cevap: A şıkkı Hamlet - Hamnet