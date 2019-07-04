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  3. Şeyhin lüks yatı Bodrum'da! Özellikleri dudak uçuklatıyor

Şeyhin lüks yatı Bodrum'da! Özellikleri dudak uçuklatıyor

Şeyhin lüks yatı Bodrum'da! Özellikleri dudak uçuklatıyor

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Yalıkavak açıklarına demirledi. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Üzerinde helikopter de bulunan dev motor yatta, bir gecede 10 kabinde 20 kişi konaklayabiliyor. Yat aynı zamanda 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip. Her türlü lüksü barındıran 110 metre uzunluğundaki yatın içinde  jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jetskiler bulunuyor. Alüminyum gövde yapıya sahip mega yat, çevredekilerin de ilgi odağı oluyor.

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