Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman biter? Seyahat yasağı son durum gelişmesi..

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? sorusu sık sık araştırılan konular arasında yerini koruyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren konu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlı tutuldu. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman biter? Seyahat yasağında uyulmadığı taktirde belirli bir miktar para cezası kesiliyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da yapılan duyuru ile seyahat yasağının 15 gün süre ile tekrar durdurulduğu açıklanmıştı. 19 Nisan tarihinden itibaren bu süre 15 gün süre ile daha uzatıldı. Şehirler arası seyahat yasağı 3 Mayıs itibariyle sona erecek. Önümüzdeki günlerde seyahat yasağının olup olmayacağı hakkında net bir bilgi yok.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI VAR?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

1-E- devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.

2- Giriş yapma işlemini tamamlayan kullanıcılar İçişleri Bakanlığı bölümünde bulunan " e Başvuru" kısmına girerek karşısına gelen seçeneklerden " Seyahat İzin İşlemleri işaretlemesi gerekiyor.

3- Bunun işlemin ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar " Özel araçla seyahat izin belgesi" veya " Otobüs seyahat izin belgesi" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı işaretliyorlar. Bu işlemin devamında "alt başvuru türü" ile belirtilen kısma bulundukları ilin valiliğini girmeleri gerekiyor. (Örneğin: İstanbul Valiliği)

4- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.