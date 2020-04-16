Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkar? İşte cevabı!

Seyahat yasağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor.Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine seyahat yasağı hakkında genelge gönderdi. Genelgede şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirildi. Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkar? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN SONA ERER?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine seyahat yasağı hakkında gönderdiği genelgede şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirdi.

Buna göre seyahat izin belgesi olmayan veya 65 yaş ve üzerinde olan yolculara idari para cezası uygulanacak. Yasağın ne zaman kalkacağı hakkında resmi kurumlardan henüz bir açıklama yok. Bilgi geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

