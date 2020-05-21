Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7983
  • 7,452
  • 376.23
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Seyahat izni verilen kişi sayısı açıklandı
21 Mayıs 2020 Perşembe 20:08 | Son Güncelleme:

Seyahat izni verilen kişi sayısı açıklandı

Seyahat izni verilen kişi sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 17.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 258 bin 651.

İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 17.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 258 bin 651.


İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin önemli gelişme!
Bakan Pekcan: 54 firma Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapacak
Seyahat izni verilen kişi sayısı açıklandı
Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Az önce açıkladı
Reklam
Otobüste kadının çantasından para çalan hırsız tutuklandı

Otobüste kadının çantasından para çalan hırsız tutuklandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın yaşayan en büyük canlıları

Günde 1 bardak bezelye ile gelen şifaya şaşıracaksınız!