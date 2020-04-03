Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat belgesi e-devlet çıkarılıyor mu?

Seyahat izin belgesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık konu ile ilgili araştırma yapıyor. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Bundan böyle şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlı gerçekleştirilecek. Seyahat belgesi e-devlet çıkarılıyor mu? Havalimanı ya da otogarlarda izin belgesi olmayanlar seyahat edemeyecek. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

SEYAHAT BELGESİ E-DEVLET'TEN ÇIKARILIYOR MU?

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.