Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranı haberde!

Seyahat izin belgesi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Şehir dışına çıkmak isteyen kişiler izin belgesi almadan seyahat edemeyecek. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen kişiler öncelikle izin belgesi almak zorunda. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

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KİMLER SEYAHAT EDEBİLECEK?

Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA!

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.