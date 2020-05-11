Seyahat izin belge başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanır? e-devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı!

Seyahat izin belge başvurusu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen kişiler Seyahat izin belgesi almak zorunda. Belirli şartları bulunan izin belgesi için başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Seyahat izin belge başvurusu nasıl yapılır, ne zaman açıklanır? Geçtiğimiz günlerde süresi tekrardan uzatılan seyahat belgesi kurul tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır. Haberimizin içerisinden e-devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını sebebiyle şehirler arası yolculuklar izne tani tutuldu. Geçtiğimiz günlerde şehirlere giriş ve çıkışlar için kısıtlama kararı süresi uzatıldı. Vatandaşlar "Seyahat İzin Belgesi" başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

E-DEVLET İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN YENİ GENELGE

Valiliklere gönderilen genelgeye göre alınan tedbirler şöyle sıralandı:

* Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'ten 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacak.

* Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

* Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.