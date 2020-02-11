Sevgilisiyle kiralık katil tutup eşini öldürttü 

Muğla Ula’da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cinayet ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. MOBESE’lerden aracın plakası tespit edildi, otomobilin Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi. Gözaltına alına Arslan’ın ifadesinin ardından ertesi gün Bekir Koyuncu yakaladı. Koyuncu, Hasan Balaban’ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.

Koyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban’ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı’nın tuttuğunu ve ücretini öldürdüğü kişinin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını anlattı. Bunun üzerine Aydın’da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Kulakçı gözaltına alındı.

MALLARI SATACAKTI

Hasan Balaban’ın 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban’a bir süre önce boşanma davası açtığı; denize sıfır arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğu, bunların maddi değerinin de 3 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.