Sevgi Evleri'nden şampiyonluğa

Niğde’de yaşayan ikiz kardeşler Cansel ve Aysel Özkan, 8 yaşına geldiklerinde babaları yaşamını yitirdi. Anneleriyle birlikte Gaziantep’teki dayılarının yanına yerleşen kardeşler, 13 yaşına geldiklerinde maddi imkansızlıklar nedeniyle Niğde’deki sevgi evlerine verildi. Burada beden eğitimi öğretmeni, kardeşlerin vücut yapılarının hem atletizme hem haltere yatkın olduklarını keşfetti. Spora yönlendirilen ikizler, halteri tercih etti.

BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAKLAR

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde antrenör Nihat Arslan’la çalışmaya başlayan ikiz kardeşler, U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı’na seçildi. Antalya’da kampa giren kardeşler, bu ay İsrail’de düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Aynı kategoride halter kaldıracak kardeşlerin hedefi ise Türk bayrağını dalgalandırmak. İddialı olduklarını belirten Cansel Özkan, “Kardeşim rakibim olacak. 3 madalya veriyorlar; koparma, silkme ve toplam. Birini ben, birini o alır” dedi.

CANSEL DÜNYA ŞAMPİYONU

Cansel geçen mart ayında ABD’deki Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda 55 kg kategorisinde 79 kg koparma ve 91 kg silkme ile birinci oldu.

AYSEL TÜRKİYE REKORTMENİ

Aysel, 64 kilogram kategorisinde 88 kilogram koparma, 101 kilogram silkme ile Türkiye rekortmeni olmuştu. Şimdi ikiz kardeşiyle rakip.

HAYATIMIZ SEVGİ EVİNDE GÜZELLEŞTİ

Hem eğitim hayatlarına devam eden hem de sosyal faaliyetlerde bulunan kardeşler, bir taraftan da üniversite sınavına hazırlanıyor. Niğde’de sevgi evinde kaldıkları sürede profesyonelleşmeye başladıklarını anlatan Aysel Özkan, “Kötü olan yaşantımız sevgi evlerinde güzelleşti” dedi.

(DHA)