Serdivan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Serdivan Belediyesi Vatandaşlar için seferber oldu

20 Ekmek Fırını

Belediye ekipleri, Serdivan’da unlu mamul imalatı yapan 20 ekmek fırınıyla koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşların bu süre zarfında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf etti.

287 Litre Süt, 324 Paket Bebek Bezi, 116 Kutu Bebek Maması

48 saatlik süre boyunca; 287 litre süt, 324 paket bebek bezi, 116 kutu bebek maması ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, evde vakit geçiren vatandaşların talepleri doğrultusunda 86 kitap da kriz masasındaki ekiplerce adreslere teslim edildi.

2026 Çağrı

Whatsapp iletişim hattı ve çağrı merkezinden gelen talepler noktasında 2026 çağrıyı yanıtlayan ekipler, 273 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan erzak yardımında bulundu.

Sağlık Çalışanlarına Servis Desteği

Koronavirüs sürecinde özverili bir şekilde çalışan sağlık personeline de ücretsiz servis hizmeti başlatan Serdivan Belediyesi, sağlık çalışanlarının görev aldıkları hastanelere kolay ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağladı.

108 Kg Mama

Serdivan Belediyesi koronavirüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmadı.

İlçenin farklı noktalarındaki beslenme ünitelerine 108 kg mama bırakan ekipler, yaralı halde bulunan ve hareket edemeyen kediyi veteriner kliniğindeki hayvan bakım ünitesine götürerek, tedavi edilmesini sağladı.