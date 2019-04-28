Serbest bırakılan sapık aynı suçtan tutuklandı... Daha kaç çocuğun canını yakacak!

Mustafa İNCİ

Muğla’da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.’nin (59), Salih Paşalar İlkokulu bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine jandarma olay yerine gitti. Şüphelinin Suriyeli kız öğrenci S.J.’ye (10) “Seni İzmir’e götüreyim” götüreyim” dediği, M.S. (12) adlı erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi. Tuncay Ç.’nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı ileri sürüldü. Jandarma, zanlıyı Ula’nın Gökova Mahallesi’nde yakaladı. Rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.

Minik Yağmur duruşmada kalp krizinden ölmüştü

Tuncay Ç. iki yıl önce İzmir Bornova’da torununun arkadaşı Yağmur K.’ye (9) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı. Yağmur, duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmiş, ailesi sanığa 1 milyon TL tazminat davası açmıştı. Tüm bunlara rağmen sanık geçen yıl tahliye edilmişti.