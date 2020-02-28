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  3. Şentop: Her saldırı en ağır cevabı alacaktır

Şentop: Her saldırı en ağır cevabı alacaktır

Şentop: Her saldırı en ağır cevabı alacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de yaşanan saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Şentop, "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir" ifadesini kullandı.

(AA)


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