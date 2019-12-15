Sendika görünümlü kumarhane

İçeride tombala oynandığını tespit eden ekipler, Kabahatler Kanunu’na göre 101 kişi hakkında ‘kumar oynamak’ ve ‘kapalı alanda sigara içmek’ suçlarından kişi başı 473 TL idari yaptırım uyguladı. Sorumlu başkan Özkan Şahin ise gözaltına alındı. 20 Eylül’de kurulduğu tespit edilen sendikanın kasasında bulunan 580 lira ile tombala malzemelerine el konuldu.

Çay ocağında tombala

Jandarma, Bornova’daki şüpheli bir çay ocağına da baskın düzenledi. Tombala oynarken suçüstü yakalanan 67 kişi hakkında işlem yapıldı. İşletme sahibi S.K. hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)