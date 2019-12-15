Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sendika görünümlü kumarhane

Sendika görünümlü kumarhane

Sendika görünümlü kumarhane

İzmir Bornova’da Ankara Caddesi üzerinde bulunan Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

İçeride tombala oynandığını tespit eden ekipler, Kabahatler Kanunu’na göre 101 kişi hakkında ‘kumar oynamak’ ve ‘kapalı alanda sigara içmek’ suçlarından kişi başı 473 TL idari yaptırım uyguladı. Sorumlu başkan Özkan Şahin ise gözaltına alındı. 20 Eylül’de kurulduğu tespit edilen sendikanın kasasında bulunan 580 lira ile tombala malzemelerine el konuldu.

Çay ocağında tombala

Jandarma, Bornova’daki şüpheli bir çay ocağına da baskın düzenledi. Tombala oynarken suçüstü yakalanan 67 kişi hakkında işlem yapıldı. İşletme sahibi S.K. hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)


Karan sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı sürgüne gönderdi mi? Şeyma'dan olay açıklamalar!
MasterChef jürisinden Rıfat'a duygusal veda
Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
<p>İskenderun Demir Çelik Fabrikası´nın 4´üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada hen

İskenderun Demir Çelik Fabrikası´nda Patlama!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları