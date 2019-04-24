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Sen Anlat Karadeniz'de Tahir eve dönmedi!

Sen Anlat Karadeniz'de Tahir eve dönmedi!

Nefes'i baygın halde bulan Tahir'in kulaklarında Vedat'ın sözleri yankılanır. Doktoru Nefes'in sağlıklı olduğunu söylese de Tahir için bu tatmin edici değildir.

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Sen Anlat Karadeniz'de Tahir eve dönmedi

Nefes'i baygın halde bulan Tahir'in kulaklarında Vedat'ın sözleri yankılanır. Doktoru Nefes'in sağlıklı olduğunu söylese de Tahir için bu tatmin edici değildir. Nefes'i kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamamaktadır.

Nefes'in hamilelik maceraları başlar. Aşeren Nefes için tüm Kaleli erkekleri seferber olur. Gece yarısı greyfurt aramaya çıkan Kalelilerin sonu karakolda biter.

Dolaşmak için dışarı çıkan Tahir'in eve dönmemesi panik yaratır. Dört bir yanda herkes Tahir'i ararken, Tahir beklenmedik bir kurşunun hedefi olmuştur.

 

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