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12 Haziran 2019 Çarşamba 16:45 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:52

Şemsiyeyle saklanmaya çalışan PKK'lı teröristler kamerada

Şemsiyeyle saklanmaya çalışan PKK'lı teröristler kamerada

SİHA'lardan saklanmak için şemsiye kullanan teröristler, Mehmetçik'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye aralıksız sürüyor.

Mehmetçik, yaz kış teröristlere yönelik operasyonlar düzenleyerek örgütün üzerine adeta demir yumruğunu indirdi.

ŞEMSİYE AÇAN PKK'LILAR

Terörle mücadelede Mehmetçik'in gökyüzündeki gözü olan SİHA'lardan saklanmak isteyen PKK'lı teröristler, şemsiyeleri kullanmaya başladı.

Operasyonlar sırasında çekilen görüntüler, bu şemsiyelerin de çözüm olmadığını ortaya koydu.

Türk askeri, PKK'lı alçakları her an takip etti ve sonunda hepsini etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin takip edildiği anlarda kameralar da kayıttaydı.

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