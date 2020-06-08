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  3. Şemdinli'de top mühimmatıyla güçlendirilen el yapımı patlayıcı ele geçirildi
08 Haziran 2020 Pazartesi 14:20 | Son Güncelleme:

Şemdinli'de top mühimmatıyla güçlendirilen el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Şemdinli'de top mühimmatıyla güçlendirilen el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6'sı top mühimmatı, 1'i amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesinin Tütünlü Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama çalışmalarında, teröristlere ait 6'sı top mühimmatı, 1'i amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 7 adet el yapımı patlayıcı ile 10 metre kablo, 2 elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye ve 1 uyku tulumu ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, operasyon sürüyor.

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