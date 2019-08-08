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  3. Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgüne ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek,"Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait sığınakta, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.

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