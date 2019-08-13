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  3. Selin vurduğu Çamlıktepe'de vatandaşların buruk bayramı

Selin vurduğu Çamlıktepe'de vatandaşların buruk bayramı

Selin vurduğu Çamlıktepe'de vatandaşların buruk bayramı

8 kişinin öldüğü Çamlıktepe'de selzedeler buruk bayram yaşıyor. Tahliye emri verilen evlerinden çıkamayan vatandaşlar çaresizce bekliyor. Depremin vurduğu Denizli ise bayramı çadırda geçiriyor.

TRABZON’da, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin yaşandığı Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde bayram buyruk yaşanıyor. 11 binanın yıkıldığı, yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede ağır hasar alan 13 binanın tahliyesine karar verildi. Kira yardımı yapılacağı duyurulan ve evleri boşaltmaları yönünde tebligat yapılan aileler, gidecek yerleri olmadığı gerekçesiyle hasarlı evlerinde oturmaya devam ediyor. Sel felaketindeki kayıpların halen bulunamadığını anlatan Rahime Cevahir de, “Herkesin bayramı geldi ama bizim bayramımız gelmedi. Biz insanlarımızı, yerimizi yurdumuzu evlerimizi kaybettik. Şimdi kurban kestik, kan akıttık ama mutlu ve huzurlu değiliz” dedi. 

Depremin vurduğu Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki vatandaşlar da bayramı çadırlarda geçirmenin burukluğunu yaşıyor. Vatandaşlardan bazıları kurbanlarını evlerinin bahçesinde, bazıları da Belediye tarafından gösterilen yerlerde kesti. Türk Kızılay, vatandaşlara kahvaltı dağıttı.

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