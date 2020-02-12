'Selimiye Camii asla yıkılmayacak'

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, caminin önümüzdeki 500 yılda gerçekleşme ihtimali olan depremleri atlatabilecek statik donanıma sahip olduğunu söyledi. Güneren, “Mimar Sinan’ın statik hesaplama yaptığını görüyoruz” dedi.