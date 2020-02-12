Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0516
  • 6,5876
  • 304.376
  • 120049
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Selimiye Camii asla yıkılmayacak'

'Selimiye Camii asla yıkılmayacak'

'Selimiye Camii asla yıkılmayacak'

Edirne’de Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ diyerek 1574 yılında yaptığı ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan tarihi Selimiye Camii’nde yapılan incelemede, geçmiş dönemlerdeki depremlerden hiçbir zarar görmediği, önümüzdeki olası büyük depremlere de dayanıklı olduğu tespit edildi.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, caminin önümüzdeki 500 yılda gerçekleşme ihtimali olan depremleri atlatabilecek statik donanıma sahip olduğunu söyledi. Güneren, “Mimar Sinan’ın statik hesaplama yaptığını görüyoruz” dedi.


Cem-Serenay aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan
Annesinden sonra Deren'in de aşkta yüzü gülmedi
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
Fahriye Evcen'in acı günü!

Lüks Araca Defalarca Çarptı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

"Hayalet Şehir" için tarihi adım atıldı! İşte son durum...

Küçük kız taşa dönüşmeye başladı