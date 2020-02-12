'Selimiye Camii asla yıkılmayacak'
Edirne’de Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ diyerek 1574 yılında yaptığı ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan tarihi Selimiye Camii’nde yapılan incelemede, geçmiş dönemlerdeki depremlerden hiçbir zarar görmediği, önümüzdeki olası büyük depremlere de dayanıklı olduğu tespit edildi.
Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, caminin önümüzdeki 500 yılda gerçekleşme ihtimali olan depremleri atlatabilecek statik donanıma sahip olduğunu söyledi. Güneren, “Mimar Sinan’ın statik hesaplama yaptığını görüyoruz” dedi.