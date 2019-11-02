Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: Kutadgu Bilig

B: Divan-ı Hikmet

C: Şehname

D: Siyasetname

Doğru cevap: Siyasetname