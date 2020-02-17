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  3. Selçuk Bayraktar'dan o projeyi paylaştı! 'Boynuz kulağı geçermiş'

Selçuk Bayraktar'dan o projeyi paylaştı! 'Boynuz kulağı geçermiş'

Selçuk Bayraktar'dan o projeyi paylaştı! 'Boynuz kulağı geçermiş'

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, öğrencilerin milli uçan araba Cezeri'den ilham alarak ürettiği projeyi “Boynuz kulağı geçermiş” ifadesi ile paylaştı.

Öğrencilerin, milli uçan araba 'Cezeri'den daha dengeli' iddiasıyla yaptıkları sunumu dikkatle takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a gönderdi. Bayraktar da öğrencilerin projesini “Boynuz kulağı geçermiş” ifadesi ile Twitter hesabından paylaştı.


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