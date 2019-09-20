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  3. Selçuk Bayraktar'dan İsmet Özel'li TEKNOFEST paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan İsmet Özel'li TEKNOFEST paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan İsmet Özel'li TEKNOFEST paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST'e katılan öğrencilerle birlikte olduğu bir paylaşım yaptı.

TEKNOFEST alanına gelen ilk ortaokul öğrencileri Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohber eden Bayraktar, daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, paylaşımına İsmet Özel'in 'Sevgilim Hayat' şiirindeki, "ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır..." mısralarını yazdı.

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