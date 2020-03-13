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  3. Selçuk Bayraktar duyurdu: İHA'mız Yunanistan sınırında devriyeye başladı

Selçuk Bayraktar duyurdu: İHA'mız Yunanistan sınırında devriyeye başladı

Selçuk Bayraktar duyurdu: İHA'mız Yunanistan sınırında devriyeye başladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli İHA Bayraktar TB2'nin Yunanistan sınırında devriyeye başladığını açıkladı.

Türkiye'nin yeni göç dalgasına karşı önlem amacıyla sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci, Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Sınıra dayanan mültecilere sert bir şekilde karşılık veren Yunan güçleri, onları kabul etmemek için inanılmaz yönlemlere başvuruyor.

ÖZEL HAREKATTAN SONRA YERLİ İHA DA SINIRDA!

Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlere ateş açan insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan güvenlik güçlerine karşılık Özel Harekat sınırda devriye görevine başlamıştı.

Son olarak Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik zulmüne yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Baykar TB2 İHA'mızın sınırda devriye görevine başladığını bildirdi. 


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