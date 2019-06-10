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10 Haziran 2019 Pazartesi 10:20 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:20

Sel sularına kapılan yaşlı çoban yaralı olarak bulundu

Sel sularına kapılan yaşlı çoban yaralı olarak bulundu

Sulakyurt ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 75 yaşındaki çoban yaralı halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün, ilçeye bağlı Çebiş Deresi mevkisinde büyükbaş hayvanlarını otlatan Muzaffer Uysal, kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle taşan derenin sularına kapıldı. Ailesi, Uysal'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112, AFAD, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca arama çalışmasını sürdüren ekipler, Uysal'ı sabah saatlerinde mezarlığın yanındaki çalılıklarda buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uysal, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Sulakyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sağanak yağıştan dolayı meydana gelen zararların telafisi için çalışmaların başladığı belirtildi.

(AA)

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