Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 21 Ocak Şeker fabrikaları kura sonuçları..

Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 'ye en az lise mezunu adaylar arasından 1500 işçi alımı yapılıyor.Şeker Fabrikaları 1500 işçi alımında kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Şeker Fabrikalarına yapılacak işçi alımında , lise mezunlarından KPSS şartı istenmiyor. Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ŞEKER FABRİKALARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Şeker Fabrikaları 1500 işçi alımında kura çekimi bugün Korkut Ata Kongre Ve Kültür Merkezinde yapılacak. Sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.Kura sonuçları açıklandığında haberimizde olacak.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleGmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

YANLIŞ BELGE TESLİM EDEN SINAVA ALINMAYACAK

Belgelerin kontrolünde, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek, yanıltıcı belge, eksik/yanlış beyan veya herhangi bir sorun çıkması halinde ilgili sınava alınmayacak.