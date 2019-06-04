Şehitliklerde hüzünlü arife

Ramazan Bayramı’nın arifesinde tüm yurttaki şehitliklerde aynı acı manzara vardı. Kimi saatlerce oğlunun kabri başında dua okudu kimi mezar taşındaki fotoğrafını sevdi. İstanbul’daki şehit yakınları da Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Mezar başlarında hüzün ve gözyaşı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti programı düzenlerken, şehit aileleri de mezarları temizleyerek çiçekleri suladı. Şehit İlhan Yurt’un annesi Seher Yurt, “Bizim için bayram, onlara kavuşunca olur” derken, şehit Namık Ayhan Akbaba’nın abisi Orhan Akbaba da “Ondan kalan hatıraları koklamak zor” diye konuştu.

‘Vurulunca değil unutulunca ölürler’