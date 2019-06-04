Şehitliklerde hüzünlü arife
Binlerce şehit yakını, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere akın etti. Bayrama buruk giren aileler mezar başlarında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu.
Ramazan Bayramı’nın arifesinde tüm yurttaki şehitliklerde aynı acı manzara vardı. Kimi saatlerce oğlunun kabri başında dua okudu kimi mezar taşındaki fotoğrafını sevdi. İstanbul’daki şehit yakınları da Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Mezar başlarında hüzün ve gözyaşı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti programı düzenlerken, şehit aileleri de mezarları temizleyerek çiçekleri suladı. Şehit İlhan Yurt’un annesi Seher Yurt, “Bizim için bayram, onlara kavuşunca olur” derken, şehit Namık Ayhan Akbaba’nın abisi Orhan Akbaba da “Ondan kalan hatıraları koklamak zor” diye konuştu.
‘Vurulunca değil unutulunca ölürler’
Ankara Cebeci Şehitliği’ndeki gazi Abdullah Gazioğlu, sadece bayramda değil her fırsatta şehitliği ziyaret ettiğini belirterek, "Şehit vurulunca değil, unutulunca ölür” dedi.
Lara’dan babasına ziyaret
Babası Kadir Demiryürek şehit düştüğünde 15 aylık olan Lara Demiryürek (5), her yıl olduğu gibi bu yıl da annesiyle şehitliğe gelerek dua etti.